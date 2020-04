Berlin – Tag & Nacht: Darum kommt Mrs. Nina Chartier alias Sabrina zurück!

Mrs. Nina Chartier alias Nina Menke kehrt bei „Berlin – Tag & Nacht“ zurück. Die beliebte Darstellerin wird wieder in die Rolle der „Sabrina“ schlüpfen. Bei KUKKSI spricht der Soap-Star nun über ihr überraschendes Comeback.

Im vergangenen Jahr ist die Sabrina-Darstellerin bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen, um sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren. „Ich hab mich komplett auf meine Musik konzentriert und mir gleichzeitig eine Auszeit gegönnt. So konnte ich wieder Power tanken – jetzt kann es kreativ weitergehen!“, erzählt Nina Menke im exklusiven Interview mit KUKKSI. Als Sängerin ist sie mega erfolgreich und arbeitet mit dem Rapper Abbude zusammen – erst kürzlich hat sie ihre Single „Nein Nein Nein“ veröffentlicht.

Mrs. Nina Chartier spricht über ihr Comeback

Doch auch im TV wird die Musikerin bald wieder regelmäßig zu sehen: Ab dem 15. April ist Nina Menke wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen – aber wie kam es eigentlich dazu? „Ich wurde angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, erneut die Rolle der ‚Sabrina‘ zu spielen und ich hab ohne große Überlegungen direkt ‚Ja‘ gesagt. Die Rolle hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, also warum nicht?“, sagt Nina Menke im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die Darstellerin musste also nicht lange überlegen und hat sofort zugesagt.

So war das Feeling am Set

Und wie war es, wieder auf die Serienkollegen am Set zu treffen? „Es war, als wäre ich nie weggewesen. Ich hab meine Hausboot-Chaoten schon ganz schön vermisst und wurde genauso herzlich wieder empfangen, wie ich verabschiedet wurde“, erzählt uns die Darstellerin. Neben ihrer Musik arbeitet Nina Chartie alias Nina Menke also künftig auch wieder als Schauspielerin – die Fans freuen sich riesig über ihr Comeback in der Erfolgsserie. Den Kiez wird sie jedenfalls ordentlich wieder aufmischen… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.