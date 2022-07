Berlin – Tag & Nacht: Darf Sina bei Basti bleiben?

Bastis Pflegetochter Sina steht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ unter Druck. Er versucht, die Anzeige gegen sie abzuwenden. Weiteres Unheil droht durch das Jugendamt: Belässt die Behörde Sina in Bastis Obhut? Zu allem Überfluss geraten die beiden auch noch in Streit.

Basti versucht vergeblich, die Anzeige gegen Sina abzuwenden, während sie immer noch verschwunden ist. Der gestresste Pflegevater setzt alles daran, Sinas Verschwinden vor dem Jugendamt zu vertuschen. Das hat nämlich bereits von der Anzeige erfahren und mit Konsequenzen gedroht. Als Bastis Pflegetochter endlich wieder auftaucht, setzt er sich für sie beim Jugendamt ein.

Basti und Sina geraten in Streit

Allerdings wächst seine Furcht wächst, als die Behörde infrage stellt, ob Sina als Problem-Teenager bei Basti wirklich bestmöglich aufgehoben ist. In seiner Sorge gerät er mit Sina in Streit und schießt dabei übers Ziel hinaus. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.