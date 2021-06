Berlin – Tag & Nacht: Connor zieht einen Schlussstrich mit Liz!

Connor möchte bei „Berlin – Tag & Nacht“ nach seinem ONS mit Liz einen Schlussstrich ziehen – doch lange halten seine Vorsätze nicht an. Als die beiden am späten Abend im Tonstudio aufeinandertreffen, liegt erneut ein Knistern in der Luft. Wird er es später bereuen?

Connor hat nach seinem ONS mit Liz ein schlechtes Gewissen gegenüber Eazy, denn im Tonstudio läuft es gerade richtig gut für ihn. Als sein Chef nicht nur sein musikalisches Talent lobt, sondern ihm auch noch gesteht, dass er für ihn ein richtiger Kumpel geworden ist, beschließt Connor, ihn nicht länger zu hintergehen. Fortan will er sich nur noch auf seine Karriere konzentrieren.

Connor und Liz kommen sich wieder näher

Einen erneuten Flirtversuch von Liz erstickt er im Keim, gerät jedoch ins Grübeln, als Eazy am selben Tag mit einer sexy Rapperin anbandelt und Liz darüber vernachlässigt. Spät nachts im Tonstudio will Connor noch einmal nach Liz sehen. Dabei kann er sich ihr am Ende nicht mehr entziehen und wirft seine Moral über Bord…