Berlin – Tag & Nacht: Connor bricht die Schule ab!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Connur durch das Abi gefallen. Nun strebt er eine Karriere in der Musikbranche an. Sein Vater, aber auch Toni sind davon absolut nicht begeistert und empfehlen ihm, das Abi nachzuholen. Ob er diesen Weg tatsächlich einschlagen wird oder bricht er die Schule endgültig ab?

Für Connor läuft es in der Schule derzeit absolut nicht rund. Er beschließt nach seinem gescheiterten Abi, die Schule abzubrechen und stattdessen auf eine Karriere in der Musikbranche zu setzen. Doch als sein Vater ihm rät, das Abi unbedingt nachzuholen, fühlt er sich missverstanden. Dabei gerät er sogar mit Toni in Streit, als er auch ihr unterstellt, nicht an seinen Musiktraum zu glauben.

Emotionale Aussprache zwischen Connor und Toni

Toni kann ihren Freund jedoch schließlich in einer emotionalen Aussprache überzeugen, dass sich Abi und eine Karriere in der Musikkarriere nicht ausschließen. Connor fasst letztlich den Entschluss, doch noch die Schule zu beenden und versöhnt sich darüber hinaus auch mit Mike, worauf die Kids am Abend ihre eigene kleine Abi-Party feiern. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI in der nächsten Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.