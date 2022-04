Berlin – Tag & Nacht: Connor sorgt sich um Toni!

Nachdem sie mehrfach wegen ihrer Figur kritisiert wurde, ist Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ fest entschlossen: Sie will ihr Gewicht deutlich reduzieren. Connor beobachtet das Ganze mit Sorge. Er fürchtet, dass Toni es mit ihrem Abnehmprogramm deutlich übertreibt.

Connor ist irritiert, als er am Morgen mitbekommt, dass Toni ein hartes Workout absolviert. Als er zudem eine Waage bei ihr findet, schrillen endgültig die Alarmglocken bei ihm. Er sorgt sich, dass Toni aufgrund der Kritik an ihrer Figur nun in übertriebenem Maße abnehmen will. Doch während sich Connor von Milla beruhigen lässt, gibt Toni vor Jenna unumwunden zu, dass sie in der Tat ehrgeizige Abnehmpläne hat.

Connor überrascht Toni

Connor überrascht sie mit gesundem, kalorienarmem Essen. Doch Toni rechnet nach und stellt schockiert fest, dass sie trotzdem zu viel gegessen hat. Sie geht mit knurrendem Magen ins Bett, lügt aber Connor an und sagt ihm, dass sie satt ist. Er vertraut Toni und gibt sich damit zufrieden. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.