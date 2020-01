Berlin – Tag & Nacht: Connor nimmt Pillen! Stürzt er jetzt völlig ab?

Eskaliert bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Situation? Bei der Party von Toni laufen die Dinge völlig aus dem Ruder: Während Connor sich ominöse Pillen einwirft, um endlich locker zu werden, landet Toni aus lauter Liebenskummer schließlich mit Dean im Bett. Wie wird der Morgen nach dem Desaster?

Toni hofft, sich mit ihrer Party endlich von Connor und Dean ablenken zu können. Ihre Vorfreude erhält allerdings wenig später einen Dämpfer durch Connor, der sich ungeschickt in den Mittelpunkt drängt. Außerdem muss sie sich mit schlechtem Gewissen fragen, ob sie womöglich zu hart zu Dean war.

Connor wirft sich Pillen ein

Schließlich gibt sich Toni einen Ruck und lädt ihn mit gemischten Gefühlen zu ihrer Party ein. Als sie erfährt, dass auch Connor am Start ist, wischt sie Kims Bedenken selbstbewusst zur Seite und lässt es ordentlich krachen.

Toni landet mit Dean im Bett

Ihr Ex Connor scheint mit der Situation allerdings heillos überfordert und besorgt sich in seiner Not ein paar Pillen, um nicht mehr so verkrampft zu sein. Toni wiederum lässt sich aus Liebeskummer zu einem One-Night-Stand mit Dean hinreißen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.