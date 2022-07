Berlin – Tag & Nacht: Connor lässt Mike im Stich!

Connor bietet Mike in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ an, für ein Wochenende die Leitung des Matrix zu übernehmen, damit er Milla besuchen kann. Als Mike sich darauf einlässt, ist die Freude bei Connor groß. Seine spontane Grillparty läuft allerdings völlig aus dem Ruder.

Connor zieht morgens den Zorn von Mike auf sich, als er mit Arbeitskollegen noch einen Absacker auf der Terrasse nehmen will. Allerdings kann er die Situation gut retten. Ihm wird zudem bewusst, wie sehr sein Dad Milla vermisst. Deshalb fordert er ihn auf, sie zu besuchen. Connor will ihm für ein Wochenende die Leitung des Matrix abnehmen.

Connor vergisst seine Schicht im Matrix

Mike nimmt das Angebot tatsächlich an und Connor ist im absoluten Freudentaumel. So sehr, dass eine spontane Grillparty ausartet und er sogar seine Schicht im Matrix vergisst. Als Mike wütend auf der Terrasse steht und wissen will, wieso Connor nicht zur Arbeit kommt, gibt es einen lauten Knall.