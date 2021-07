Berlin – Tag & Nacht: Connor lässt Liz im Stich!

Connor glaubt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, der Flirt mit Liz geht ewig so weiter. Doch dann konfrontiert sie ihn mit ihren Gefühlen, was ihn völlig aus der Bahn wirft. Als sie das Gespräch sucht, weist er sie zurück und entscheidet sich für seine Karriere. Ein Fehler?

Connor genießt die Affäre mit Liz in vollen Zügen und ist sich trotz Deans Bedenken sicher, dass alles locker so weiterlaufen kann. Umso irritierter ist Connor, als Liz ihn im Tonstudio sogar vor Eazy verteidigt und kurze Zeit später andeutet, dass sie Gefühle für ihn hat. Während Connor nicht weiß, wie er mit Liz‘ „Geständnis“ umgehen soll, lässt diese Eazy unter einem Vorwand nicht an sich ran, weil sie nur noch an Connor denken muss.

Connor entscheidet sich für die Karriere

Als Liz ihn kurz darauf aufsucht und reden will, entscheidet er sich jedoch gegen seine Anziehung zu ihr und für die Karriere. Insgeheim findet Connor es schon schade, mit Liz abschließen zu müssen, verdrängt aber das Verlangen nach ihr. Hat er wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.