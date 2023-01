Berlin – Tag & Nacht: Connor kommt nicht mehr zurück!

Connor beichtet Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, dass er nicht mehr nach Berlin zurückkehren wird und in Barcelona einen Neuanfang wagt. Erst Leif schafft es, Toni von ihrem Liebeskummer abzulenken und letztendlich doch noch ihren heutigen Geburtstag zu feiern.

Toni ist am Boden zerstört, als Connor sich wie angekündigt telefonisch bei ihr meldet und ihr mitteilt, dass er nicht mehr nach Berlin zurückkehren wird. Er will in Barcelona endgültig einen Neuanfang wagen. Tonis Trauer wandelt sich jedoch schnell in Wut, als sie herausfindet, dass Connor sich in Spanien bereits mit einer anderen Frau vergnügt.

Toni und Leif liegen sich in den Armen

Einziger Trost für Toni ist Leif, der sie freundschaftlich aufmuntert und mitfühlend dafür sorgt, dass Toni ihren heutigen Geburtstag noch ein wenig feiern kann. Die Party wird feucht-fröhlich, und am Ende des Abends liegen sich Toni und Leif betrunken in den Armen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.