Berlin – Tag & Nacht: Connor hat sich nicht mehr unter Kontrolle!

Connor ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wütend darüber, dass Liz mit Eazy rumgeknuscht hat, um ihn zu reizen. Es entflammt ein hitziger Streit, der in heißem Sex endet. Zunächst hat Eazy davon keinen Schimmer, doch er wird misstrauisch. Könnte er Connor etwas antun?

Connor ist nach der Trennung von Liz äußerst schlecht drauf. Dennoch versucht er, sich seine miese Laune nicht anmerken zu lassen und normal mit ihr umzugehen. Doch Liz ignoriert Connor weitestgehend und widmet sich verstärkt Eazy, als der ihre fertige EP in den höchsten Tönen lobt. Er will das Werk mit allen zusammen feiern. Als Connor kurz mit Liz allein ist, spricht er sie auf ihr provokantes Verhalten an: Wie kann sie nur vor seinen Augen mit Eazy rummachen!

Hat Connor noch Gefühle für Liz?

Liz findet jedoch, dass Connor das nicht stören sollte. Schließlich hat er doch behauptet, keine Gefühle mehr für sie zu haben. Der Streit heizt sich derartig auf, dass Connor sich nicht länger unter Kontrolle hat. Plötzlich fühlen sich die beiden wie magnetisch zueinander hingezogen und schlafen miteinander. Nachdem sie gerade noch verhindern konnten, von Eazy erwischt zu werden, betont Connor, dass das nie wieder passieren darf.

Es kommt zu einem hitzigen Streit

Kurz darauf kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Liz und Eazy. Wegen eines Songtexts fühlt dieser sich erneut darin bestätigt, dass Liz ihn betrügt. Connor vergeht fast vor schlechtem Gewissen, als Eazy ausgerechnet ihn darum bittet, den Nebenbuhler ausfindig zu machen. Er bekommt es richtig mit der Angst zu tun, als Eazy droht, den (noch) Unbekannten einen Kopf kürzer zu machen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.