Berlin – Tag & Nacht: Connor flirtet mit Jade!

Nach der Katastrophe im Stripclub liegen die Nerven von Connor bei „Berlin – Tag & Nacht“ blank. Er fürchtet, dass Toni sich nun endgültig von ihm abwendet. Nik will seinen Kumpel aufmuntern und schleppt ihn ins LA14. Dort trifft Connor auf Jade – und die ist in Flirtlaune.

Connor ist nach dem Desaster im Stripclub schlecht drauf und weiß zudem nicht, wie er Toni nach dem erneuten Streit wegen Dean begegnen soll. Er bekommt immer mehr Angst, Toni endgültig an seinen Rivalen zu verlieren und vergräbt sich aus lauter Liebeskummer zu Hause. Nik will seinen Kumpel aufbauen und kann ihn schließlich dazu breitschlagen, sich mit ihm im LA14 abzulenken.

Connor und Jade flirten

Als Connor bereits nach kurzer Zeit wieder gehen will, wird er unerwartet von Jade angeflirtet. Nik findet, dass das doch die perfekte Gelegenheit für seinen Freund ist, endlich seinen Befreiungs-Sex zu haben. Connor will Toni jedoch nicht hintergehen und bricht einen Kuss ab. Aber so leicht gibt sich Jade nicht geschlagen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.