Berlin – Tag & Nacht: Chiara zerstört das Leben von Basti!

Basti will in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach der angeblichen Affäre mit Chiara nur noch weg. Als er seine Klamotten aus der WG holen will, schüttet er Mandy sein Herz aus. Für die steht fest: Chiara lügt. Kann Mandy die 16-Jährige dazu bewegen, die Wahrheit zu sagen?

Das Chiara-Geständnis hat Basti den Boden unter den Füßen weggezogen. Nach seinem Auszug aus der WG will er in aller Früh die letzten Sachen aus seinem Zimmer holen. Dabei trifft er auf Mandy und erzählt ihr alles, was ihm auf der Seele liegt. Unter anderem gesteht er ihr auch, dass er seinen Lehrerjob kündigen will.

Sagt Chiara endlich die Wahrheit?

Mandy fällt daraufhin aus allen Wolken, denn sie ist weiterhin der festen Überzeugung, dass Chiara lügt. Kurz darauf appelliert sie inständig an die 16-Jährige, endlich die Wahrheit zu sagen, bevor Basti sein Leben komplett wegwirft… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.