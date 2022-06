Berlin – Tag & Nacht: Chiara will Nino nicht verlieren!

Eva macht Nino in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ unmissverständlich klar, dass sie kein Paar werden können. Er ist am Boden zerstört und beschließt, nach Potsdam zu seiner Mutter zu ziehen. Bei Chiara schrillen die Alarmglocken. Sie will ihren besten Freund nicht verlieren.

Nino ist völlig am Boden zerstört, weil Eva ihm klar gemacht hat, dass sie niemals zusammen sein können. Da kommt ihm eine Idee: Er will die Schule wechseln – denn wenn Eva nicht mehr seine Lehrerin ist, können sie endlich ein Paar sein. Allerdings lässt sich Eva auch mit diesem Plan nicht umstimmen. In seiner Verzweiflung beschließt Nino daraufhin, nach Potsdam zu seiner Mutter zu ziehen.

Nino ist am Boden zerstört

Das wiederum alarmiert Chiara, denn sie will ihren besten Freund nicht verlieren. Also sucht sie Eva auf und macht ihr eine harte Ansage. Sie soll Nino davon abhalten, aus Berlin wegzugehen. Eva ist geschockt und verspricht, sich darum zu kümmern. Derweil bricht Nino in den Armen seines Bruders Dean zusammen, als er ihm gesteht, dass er die Stadt verlassen will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.