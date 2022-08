Berlin – Tag & Nacht: Chiara will alles hinschmeißen!

Ein misslungener Mathetest bringt bei Chiara in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ das Fass zum Überlaufen. Sie will die Schule hinschmeißen und nun doch kein Abitur machen. Ihr neues Ziel ist eine Ausbildung zur Friseurin in der Schnitte. Das lehnt Paula allerdings ab.

Chiara verhaut am Morgen ihren Mathetest. Sie ist frustriert und will die Schule hinschmeißen. Alle raten ihr davon ab und wollen sie dazu überreden, doch noch Abi zu machen. Das will Chiara aber auf keinen Fall mehr durchziehen. Sie verzieht sich genervt in die Schnitte, um sich die Nägel zu machen und auf andere Gedanken zu kommen.

Chiara will Friseurin werden

Als sie mitbekommt, wie dort gearbeitet wird und sie dann sogar für Paula bei einer Kundin aushilft, blüht sie richtig auf. Chiaras neuer Plan steht fest: Sie will Friseurin werden. Paula lehnt die Bitte, bei ihr eine Ausbildung machen zu dürfen, allerdings ab. Doch Chiara will sich davon nicht beirren lassen. Mit dem Thema Schule ist sie endgültig durch!