Berlin – Tag & Nacht: Chiara kann Denny noch nicht verzeihen!

Denny will sich bei Chiara in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wegen der Abfuhr entschuldigen, doch sie ist immer noch verletzt. Ein Ausflug zum See bringt ihr aber nicht die Ablenkung, die sie sich erhofft hat. Als Denny dort auftaucht, kann Chiara ihm nicht mehr böse sein.

Chiara ist noch immer verletzt wegen Dennys Abfuhr am Freitag und lässt ihn abblitzen, als er noch einmal mit ihr reden und sich entschuldigen will. Sie fährt daraufhin mit Nino zum See, um sich abzulenken, gerät dabei aber mit ihm aneinander und gesellt sich nach einem Streit zu einer Clique. Beim gemeinsamen Kiffen kann Chiara ihren Kummer für einen Moment vergessen.

Chiara ist noch immer sauer auf Denny

Doch plötzlich sind ihre neuen „Freunde“ verschwunden und sie steht ganz allein am See da. Umso überraschter ist Chiara, als plötzlich Denny auftaucht. Er hat von Nino erfahren, wo sie steckt und sich Sorgen gemacht. Chiara reagiert zunächst noch abweisend, kann Denny schließlich aber nicht länger böse sein. Sie lässt sich schließlich doch auf eine Freundschaft mit ihm ein. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.