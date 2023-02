Berlin – Tag & Nacht: Chiara ist von Malte beeindruckt!

Chiara nimmt Malte in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach anfänglichem Zögern mit zu einem Treffen mit ihren Freunden. Dort kann er schnell alle von seiner erwachsenen und souveränen Art überzeugen und spielt sich in die Herzen der Clique, was vor allem Chiara beeindruckt.

Chiara will sich für Maltes gestrige Hilfe revanchieren und hilft ihm beim Ankommen im Loft. Obwohl sie die Zeit mit ihm genießt, zögert sie, als Lynn sie davon zu überzeugen versucht, Malte zu dem Treffen mit allen Freunden mitzubringen. Auf Jonas‘ Drängen hin sagt sie Malte schließlich doch noch Bescheid. Zunächst scheint es so, als würden er und Jonas aneinandergeraten.

Malte kann Konflikt souverän

Malte kann Chiara und die anderen jedoch beeindrucken, indem er den Konflikt erwachsen und souverän löst. Als es ihm dann auch noch gelingt, Jonas kumpelhaft aufs Glatteis zu führen, hat er sich offenbar endgültig in die Herzen der Clique gespielt. Chiara kann nicht verbergen, wie gut ihr das gefällt, dennoch pocht sie Lynn gegenüber darauf, dass sie und Malte nie mehr als Freunde sein werden. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.