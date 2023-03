Berlin – Tag & Nacht: Chiara fühlt sich von Malte eingeengt!

Bei einem Dance-Workshop vergrault Malte in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit seinen Tanzkünsten den unfähigen Coach und wird von den anderen gleich als dessen Nachfolger vorgeschlagen. Besonders Chiara hofft, wenn auch aus egoistischen Gründen, dass Malte den Job annimmt.

Chiara ist überrumpelt, als Malte sich am Morgen einmal mehr ziemlich übergriffig an eine ihrer Verabredungen ranhängt. Sie fühlt sich zunehmend eingeengt, was sie auch vor Lynn zugibt. Als die beiden zusammen mit einigen Mitschülern an einem Dance-Workshop teilnehmen, vergrault Malte den unfähigen Coach mit seinen Tanzkünsten. Die anderen Kursteilnehmer schlagen vor, dass Malte den Kurs übernehmen soll.

Verhält sich Chiara egoistisch?

Malte lehnt allerdings ab. Die Aussicht auf einen Nachmittag in der Woche für sich allein veranlasst Chiara schließlich, Malte zu überreden, über den Vorschlag noch einmal nachzudenken. Doch so verlockend die Aussicht ist, muss sich Chiara fragen, ob sie sich Malte gegenüber gerade nicht ein bisschen zu egoistisch verhält. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.