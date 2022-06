Berlin – Tag & Nacht: Chiara ertränkt ihren Liebeskummer in Alkohol!

Krätze berichtet Denny und Lynn in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von einer Begegnung mit Chiara im Kräsch. Dort wollte sie schon morgens ihren Liebeskummer in Alkohol ertränken. Lynn hat ein schlechtes Gewissen, und auch an Denny geht das Ganze nicht spurlos vorbei.

Denny beschließt, einen harmonischen Tag mit Lynn und Luna zu verbringen, bevor die beiden mit Krätze eine Woche an die Ostsee fahren. Während Lynn sich auf den Urlaub freut, kann sie ihr schlechtes Gewissen gegenüber Chiara nicht einfach abstellen. Seit dem großen Streit hat sie nichts mehr von ihr gehört. Krätze berichtet Denny und Lynn dann auch noch von einer Begegnung mit Chiara im Kräsch.

Chiara ist mit dubiosen Typen unterwegs

Dort ist sie mit zwei dubiosen Typen aufgetaucht und wollte schon morgens Alkohol trinken. Lynn fühlt sich nun erst recht schuldig. Denny versucht sie aufzumuntern. Am selben Abend trifft er jedoch selbst auf Chiara und erkennt, wie fertig sie wegen ihres Liebeskummers ist. Denny muss sich schließlich eingestehen, dass ihn ihr Zustand ziemlich mitnimmt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.