Berlin – Tag & Nacht: Caro taucht im Loft auf!

Die Freude von Milla ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ riesig, denn aus heiterem Himmel taucht Caro im Loft auf. Olivia sieht das ein wenig anders, denn sie fürchtet, dass sie bei Milla nun nicht mehr die Nummer 1 ist. Werden sich die Wogen zwischen Olivia und Caro noch glätten?

Milla ist vor Freude völlig aus dem Häuschen, als Caro überraschend im Loft aufschlägt. In ihrem Überschwang bemerkt sie nicht, dass Olivia sich zurückgesetzt fühlt, weil sie den geplanten Mädelstag mit ihr platzen lässt und stattdessen lieber Zeit mit Caro verbringt.

Olivia hat eine Abneigung gegen Caro

Während Milla glaubt, dass die beiden sich blendend verstehen werden, baut sich in Olivia jedoch Abneigung gegen den „Eindringling“ Caro auf. Als Milla und Caro später auch noch in gemeinsamen Erinnerungen schwelgen, fährt Olivia den beiden aufgebracht in die Parade. Milla erkennt, dass Olivia sich ausgeschlossen fühlt und versucht, ihr aufrichtig klar zu machen, dass sich durch Caros Anwesenheit nichts an ihrer Freundschaft ändert.

Auch Caro macht Olivia auf ihre Art deutlich, dass sie keinen Zickenkrieg will, was Olivia beeindruckt. Und so können am Ende alle doch noch ausgelassen Caros Ankunft feiern. Ob sich Caro und Olivia vertragen werden? Oder kommt es doch zum Zickenkrieg? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.