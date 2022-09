Berlin – Tag & Nacht-Bruno: Sein Sohn Jonas wird aus dem Knast entlassen!

Bruno freut sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, weil sein Sohn Jonas bald aus dem Gefängnis entlassen wird. Er will nun endlich für ihn da sein und alte Fehler wiedergutmachen. Allerdings stößt Bruno mit seinem Plan, Jonas zu sich in die WG zu holen, auf Widerstand.

Bruno erhält am Morgen eine erfreuliche Nachricht: Sein Sohn Jonas wird in zwei Wochen vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Bruno ist überglücklich und will ihn zu sich in die WG holen. Doch seine Pläne stoßen auf Widerstand. Basti will für sich und seine Kinder keinen Ex-Knacki im unmittelbaren Umfeld. Katy wiederum glaubt, dass Jonas bei ihr und in seinem alten Zimmer besser aufgehoben ist.

Bruno will Jonas zu sich holen

Bruno fühlt sich missverstanden. Dann gesteht er Katy aber ehrlich, warum er seinen Sohn zu sich holen möchte: Er will ihm endlich ein guter Vater sein und eine Beziehung zu ihm aufbauen, nachdem Jonas wegen Brunos Fehlern auf die schiefe Bahn geraten ist. Gemeinsam mit Katy beschließt Bruno, eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.