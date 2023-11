Berlin – Tag & Nacht: Bruno küsst Peggy!

Bruno fühlt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einsam, nachdem sich Katy und Basti dank seiner Hilfe wieder vertragen konnten. Wieder ist es Peggy, die ein offenes Ohr für ihn hat, doch in seiner Verzweiflung lässt sich Bruno zu einer unüberlegten Aktion hinreißen.

Bruno ist sich sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, indem er Basti dazu ermutigte, um Katy zu kämpfen. Dennoch verspürt er eine tiefe Einsamkeit, wie er sie lange nicht mehr empfunden hat. Als Katy ihm für seine große Geste dankt und betont, dass sie wieder gute Freunde sein können, gibt das Bruno einen Stich in seinem Herzen. Er fühlt sich wie ein Heuchler, da seine Gefühle für die Mutter seines Kindes weit über bloße Freundschaft hinausgehen. Obwohl Bruno sich zusammenreißt, wenn er Katy mit Basti turteln sieht, zerreißt es ihn innerlich.

Bruno ist innerlich zerrissen

Er kann sich einfach nicht aufrichtig für seine Ex-Freundin freuen. In dieser Zeit ist es erneut Peggy, die an seiner Seite ist und ihm ein offenes Ohr schenkt. Doch als er in einem Moment der Verzweiflung und Einsamkeit eine unüberlegte Handlung begeht und Peggy küsst, nimmt die Situation eine unerwartete Wendung. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.