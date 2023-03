Berlin – Tag & Nacht: Bruno ist mit den Nerven am Ende!

Joe merkt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ irritiert, wie schlecht es Bruno seit der Entführung der Kids geht, bei der er zwar Jonas und die anderen, aber nicht Bruno aus den Fängen von Momo befreien konnte. Joe versucht nun, einen Schritt auf seinen Bruder zuzugehen.

Joe ist irritiert, als er merkt, dass sich Bruno immer noch gekränkt und in den Schatten gestellt fühlt, seitdem Joe Jonas und die Kids heldenhaft vor ihrem Entführer Momo gerettet hat. Aufmunternd macht Joe seinem Bruder klar, dass er sich auf keinen Fall zwischen Jonas und ihn stellen will. Er ermutigt Bruno brüderlich, bei Jonas weiter am Ball zu bleiben.

Joe und Bruno versöhnen sich

Die beiden können sich letztendlich versöhnen. Trotzdem bleibt Joe nachdenklich zurück und hofft, dass Bruno wirklich irgendwann die ersehnte enge Vater-Sohn-Beziehung zu Jonas aufbauen kann. Im Moment scheint eine solche Entwicklung aber noch in weiter Ferne zu sein.