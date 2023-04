Berlin – Tag & Nacht: Bruno greift Katy an!

Peggy bekommt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ verärgert mit, wie Bruno Katy angreift. Um ihr mehr Selbstvertrauen zu schenken, verrät Peggy ihrer Freundin ihren Geheimtipp: Kampfsport. So soll Katy an Stärke gewinnen, um sich in Zukunft gegen Bruno durchsetzen zu können.

Peggy bekommt verärgert mit, wie Bruno Katy anschnauzt, und muss einfach dazwischengehen, um Katy in Schutz zu nehmen. Nachdem sie Bruno in die Schranken gewiesen hat, bedankt Katy sich bei ihr. Doch sie ist weiterhin recht unsicher und gesteht, dass sie auch gerne so stark wäre wie Peggy. Da kommt Peggy gleich eine Idee, wie sie genau in diesem Punkt helfen könnte.

Katy will Kampfsport machen

Kurzentschlossen weiht sie Katy in ihr Selbstvertrauen-Geheimnis ein: Sie macht Kampfsport! Und obwohl Katy anfangs eher zögerlich an die Sache rangeht, kommt sie schließlich doch aus sich heraus und schafft es, sich auf das Experiment einzulassen. Stolz beobachtet Peggy etwas später, wie Katy mit ihrem neugeschöpften Selbstbewusstsein sogar Bruno Einhalt gebietet und sich gegen seine steten Sticheleien wehrt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.