Berlin – Tag & Nacht: Brandanschlag versetzt Toni in Panik!

Toni ist bei “Berlin – Tag & Nacht” verzweifelt, als Aaron mit den Aktivisten einen Brandanschlag plant. Sie will Connor um Hilfe bitten, doch dann wird ihr klar, dass sie ihren Ex nicht immer mit ihren Problemen behelligen kann – und knickt am Ende bei Aaron ein.

Toni ist entsetzt, als Aaron seine neuen Pläne verkündet: Er will einen Brandanschlag auf eine Baufirma verüben und damit ein Zeichen setzen! Dass er damit auch Menschen in Gefahr bringen könnte, ist ihm offenbar egal. Toni versucht, ihm ins Gewissen zu reden, doch Aaron und seine Truppe sind unbeirrbar.

Toni bittet um Connor um Hilfe

Verzweifelt will Toni zu Connor fliehen und mit ihm überlegen, wie sie den Brandanschlag noch verhindern können, doch als sie im LA aufschlägt, flirtet Connor, der sich seine Ex verzweifelt aus dem Kopf schlagen will, gerade mit einer Kundin. Toni erkennt, dass sie kein Recht hat, Connor immer wieder in ihre Angelegenheiten reinzuziehen.

Weil sie jetzt aber endgültig nicht mehr weiß, wohin sie noch gehen soll, kehrt sie zurück zu Aaron und wird von dem massiv unter Druck gesetzt, seine Pläne zu unterstützen. Eingeschüchtert sichert Toni ihm schließlich ihren Support zu… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.