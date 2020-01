Berlin – Tag & Nacht: Botox-Schock bei Peggy!

Peggy hat bei Rick heimlich einen Termin für eine Botox-Behandlung ausgemacht. Joe lässt sie bei „Berlin – Tag & Nacht“ in dem Glauben, dass sie davon gar nichts hält. Umso erstaunter ist er, als er Peggy wenig später in der Schnitte auf dem Botox-Stuhl erblickt.

An ihrem Geburtstag beschleicht Peggy ein ungutes Gefühl, weil sie heimlich Rick zugesagt hat, sich botoxen zu lassen. Als sie mitbekommt, wie Paula und Joe sich über Menschen lustig machen, die sich das Nervengift freiwillig spritzen lassen, lügt Peggy notgedrungen und behauptet, dass sie das genauso sieht. Dann macht sie sich auf den Weg in die Schnitte, wo Rick, Lilo und der Botoxberater schon freudig auf sie erwarten.

Peggy hat eine Botox-Behandlung

Während Joe der festen Überzeugung ist, dass seine Peggy niemals so etwas machen würde, wird diese gerade für die Botox-Behandlung vorbereitet. Als Paula und Lilli dann dazu kommen, sind sie entsetzt – schaffen es aber nicht, Peggy zu glaubhaft zu vermitteln, dass sie keine Faltenglättung braucht. Plötzlich kommt auch Joe mit Rosen in die Schnitte und sieht, wie Peggy fast mit Botox gespritzt wird.

Fassungslos will er das verhindern, woraufhin ein heftiger Streit mit Peggy entbrennt, die sich nicht von ihrem Plan abbringen lassen will. Joe verlässt den Laden daraufhin überfordert, nachdem er einen letzten aufrichtigen Appell an Peggy gerichtet hat. In dem Moment erkennt Peggy, dass sie eigentlich gar keine Botox-Behandlung will und rennt hinter Joe her… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.