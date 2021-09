Berlin – Tag & Nacht: Blut-Hochzeit! Wen wird Theo erschießen?

Auf diesen Moment haben die Fans lange gewartet: Joe und Paula geben sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ das Ja-Wort. Doch Unheil naht: Theo will die Zeremonie mit einer Waffe stürmen! Doch wen wird er umbringen?

Auf der Hochzeit von Paula und Joe wird heftig gefeiert. Jede Menge tolle Überraschungen stehen auf dem Programm. Das Brautpaar und die Gäste erleben ein wundervolles Fest. Doch dann naht das Unheil in Gestalt eines ungebetenen Gastes.

Paula und Joe sind happy in love! Kaum haben sie sich das Ja-Wort gegeben, stürzen sie sich mit ihren Freunden kopfüber in die Festivitäten. Nachdem sie ihre Trauzeugen und all die anderen Gäste mit einem Hochzeitstanz der etwas anderen Art in Staunen versetzt haben, werden sie wiederrum von Basti und Rick überrascht: Die beiden schenken dem frischgebackenen Ehepaar eine Hochzeitsreise nach Kuba.

Joe und Paula sind hin und weg. Später erleben beide einen ruhigen Moment für sich, in dem sie sich darüber klar werden, wie dankbar sie für all das sind, was ihnen heute gegeben wurde. Dabei ahnen sie allerdings nicht, dass unfassbares Unheil in Gestalt eines bekannten aber doch ungebetenen Gastes längst näher rückt. Während Joe vor seinen Freunden eine rührende Rede hält und das große Feuerwerksfinale ankündigt, macht sich der besagte Gast auf den Weg zur Party. Er ist wild entschlossen, das Fest mit einem sehr besonderen Knall zu beenden.

Theo im Rache-Rausch

Bei dem ungebetenen Gast handelt es sich um Theo, welcher Joe und Paula das Liebes-Glück nicht gönnt. Bei der Zeremonie taucht er mit einer Waffe aus und plant ein Blutbad. Dann kommt es auch noch zu einem Geiseldrama! Er hat es vor allem auf Joe abgesehen, denn schließlich macht er ihn für sein verkorkstes Leben verantwortlich. Er richtet die Waffe auf Joe – wird er ihn tatsächlich umbringen? Als dann die Polizei auftaucht, scheint die Situation völlig zu eskalieren… Die Jubiläumsfolge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI am 13. September 2021 um 20:15 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.