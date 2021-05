Berlin – Tag & Nacht: Bitterer Krieg zwischen Dean und Miguel!

Zwischen Dean und Miguel herrscht Krieg bei „Berlin – Tag & Nacht“. Dass sich Miguel an Toni ranmacht, kann Dean einfach nicht ertragen. Olivia glaubt nun, dass Dean noch etwas für Toni empfindet. Dean streitet das ab und vermutet, dass Miguel ganz andere Pläne hat.

Dean ist endlich wieder happy mit Olivia – bis er bemerkt, dass Miguel sich offenbar an Toni ranmacht. Zunächst lässt er sich von Olivia beruhigen. Doch als Miguel ihn ganz offensichtlich provoziert und in seiner Annahme bestätigt, kann Dean nicht mehr an sich halten und flippt komplett aus. Als Olivia das mitbekommt, glaubt sie direkt wieder, dass Dean eifersüchtig ist und noch Gefühle für Toni hat.

Eskaliert der Streit?

Dean streitet das allerdings ab. Er vermutet vielmehr, dass Miguel auf diese Weise einen Keil zwischen sie treiben will. Olivia findet das jedoch wenig glaubwürdig. Während Dean sich nun in Tonis Gegenwart fragt, was Miguel bloß gegen ihn hat, ist Olivia in ihrem Kummer froh, Miguel an ihrer Seite zu haben.