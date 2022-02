Berlin – Tag & Nacht: Bitterer Abschied von Basti!

Kurz vor seinem zweimonatigen Trip nach Uganda muss Basti in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erkennen, dass ihn offenbar niemand von seinen Freunden vermissen wird. Trotzdem kann er am Ende mit gutem Gefühl abreisen. In der WG gibt es sogar eine kleine Abschiedsparty.

Bei Basti herrscht am Morgen Aufbruchstimmung. Immerhin steht am Abend sein Trip nach Uganda an. Dort soll er zwei Monate lang als Austauschlehrer arbeiten. Als sich bei ihm aber dann das Gefühl einschleicht, dass ihn niemand von seinen Mitbewohnern während seiner Abwesenheit vermissen wird, macht sich Frust breit. Obendrein scheinen selbst seine Schüler froh zu sein, dass er weg ist.

Basti will sich bei Paula und Rick ausheulen

Nun will er sich bei Paula und Rick ausheulen. Von Paula bekommt er allerdings sanft den Kopf gewaschen: Ständig braucht er Bestätigung – und das kann manchmal echt anstrengend sein. Basti muss einsehen, dass Paula recht hat. Doch dann wird er in der WG mit einer Abschiedsparty überrascht. Tom hat offenbar im letzten Moment ein schlechtes Gewissen bekommen und das Fest für ihn organisiert. Schließlich tauchen dann sogar noch zwei Schüler auf, um sich zu verabschieden. Jetzt kann Basti mit gutem Gefühl für zwei Monate verreisen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.