Berlin – Tag & Nacht: Ben-Daniel ist wieder aufgetaucht!

Krätze ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erleichtert, als Ben-Daniel sicher und gesund wieder auftaucht. Er sieht aber auch ein, dass der Campingplatz kein guter Ort für ein Kind ist. Nun muss nur noch Schmidti überzeugt werden, endlich in eine Wohnung zu ziehen.

Krätze fällt ein Stein vom Herzen, als Ben-Daniel sicher bei Camperin Jutta gelandet ist, nachdem er sich verlaufen und dann bei ihr am Camper geklopft hatte. Nachdem er Todesängste wegen seines Sohnes ausgestanden hat, muss Krätze sich vor Emmi eingestehen, dass der Campingplatz doch kein so toller Wohnort für ein Kind ist, und willigt deswegen ein, in eine Wohnung zu ziehen.

Es kommt zum Streit zwischen Schmidti und Krätze

Doch als Krätze seinen Entschluss mitteilt Schmidti, stößt er bei seinem Freund auf Unverständnis und es kommt zum Streit. Als Schmidti letztendlich doch für seine Freunde seinen Widerstand aufgibt, stößt Krätze erleichtert mit der wiedervereinten Hausbootfamilie auf ein neues, gemeinsames Leben an.