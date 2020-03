Berlin – Tag & Nacht: Bekommt Schmidti von Jade eine Chance?

Jade ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ hin- und hergerissen, ob sie Schmidti eine Chance geben sollte. Obwohl sie die Zeit mit ihm genießt, sehen ihre Freunde die Sache skeptisch. Als Schmidti zu einem Gig von Jade im Matrix kommt, muss sie Farbe bekennen – was nun?

Jade fragt sich aufgewühlt, was der Kuss mit Schmidti für sie zu bedeuten hat. Just in dem Moment fängt Rick an, über Schmidti zu lästern und bezeichnet ihn als großes Kind, das wohl nie erwachsen wird. Als er sie später ausgerechnet in ein Gamecenter entführt, fragt sich Jade skeptisch, ob Rick Recht haben könnte. Doch dann hat sie so viel Spaß mit Schmidti, dass sie all ihre Bedenken beiseiteschiebt und sich später erneut auf einen Kuss einlässt.

Jade ist noch verunsichert

Während der glückliche Schmidti glaubt, dass sie jetzt offiziell zusammen sind, schafft Olivia es wieder, Jade zu verunsichern. Deswegen kann sie auch nicht über ihren Schatten springen, als Schmidti bei ihrem Auftritt im Matrix auftaucht und sie anfleht, dem Türsteher zu sagen, dass die beiden ein Paar sind. Überfordert behauptet Jade stattdessen, dass sie Schmidti kaum kennt, woraufhin er aus dem Club rausgeschmissen wird… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.