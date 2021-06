Berlin – Tag & Nacht: Bei Patrice bei Toni kippt die Stimmung!

Nachdem sich Patrice bei Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ entschuldigt, nähern sich die beiden beim Arbeiten wieder an. Doch nach kurzer Zeit kippt die Stimmung: Als Toni ihm ein paar harmlose private Fragen stellt, weicht dieser sofort aus. Hat er etwas zu verbergen?

Toni ist erleichtert, als Patrice endlich wieder in der Kleiderkammer auftaucht. Er zeigt sich einsichtig und entschuldigt sich sogar. Die beiden nähern sich darauf beim gemeinsamen Arbeiten vorsichtig an. Doch als Toni ihm ein paar harmlose persönliche Fragen stellt, macht Patrice sofort wieder zu. Als sie noch Zeuge eines alarmierenden Telefonats von Patrice wird, ist sie überzeugt, dass er in Schwierigkeiten steckt.

Patrice arbeitet illegal auf dem Bau

Geschockt muss sie bald darauf erkennen, dass Patrice illegal auf dem Bau arbeitet und von seinem Chef gnadenlos ausgenutzt wird. Tatsächlich wird ihm sein Lohn verwehrt. Zwar bringt Toni Patrice durch ihr Eingreifen zunächst wieder gegen sich auf, doch als es ihr schließlich gelingt, ihm ein paar persönliche Infos zu entlocken, ist sie von seinem Schicksal tief berührt. Sie beschließt, Patrices Lebenssituation irgendwie zu verbessern. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.