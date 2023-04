Berlin – Tag & Nacht: Bei Bruno kocht die Eifersucht hoch!

Auf Jonas‘ Geburtstagsparty versucht Bruno in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, sich aus Liebe zu seinem Sohn zusammenzureißen. Doch als er auf das turtelnde Pärchen Katy und Patrick trifft, kocht in ihm erneut die Eifersucht hoch, die er verzweifelt im Alkohol ertränkt.

Bruno ist erleichtert, als er nach seiner ehrlichen Entschuldigung für sein Verhalten in den letzten Tagen von Jonas die Chance bekommt, dessen Geburtstag mitzufeiern. Obwohl es ihn ziemlich wurmt, dass eventuell auch Katys neuer Freund dort sein könnte, ist er bemüht, sich zusammenzureißen. Währenddessen genießt Jonas, dass seine Kumpels ihn mit einer Stretch-Limo überraschen.

Er ist der festen Überzeugung, dass es der beste Geburtstag aller Zeiten wird. Die Party startet, und Jonas ist von der tollen Überraschungsfeier total gerührt. Als Sina ihn davon weglotsen will, um mit ihm allein zu sein, schafft er es, sie auf später zu vertrösten. Derweil hat Bruno damit zu kämpfen, seine Eifersucht auf Patrick zu unterdrücken, der ebenfalls unter den Gästen ist.

Bruno ertränkt seinen Kummer in Alkohol

Er ertränkt seinen Kummer in Alkohol. Obwohl er es kaum noch erträgt, Katy und Patrick turteln zu sehen, will Bruno zumindest versuchen, ruhig zu bleiben und seinem Sohn sein Geburtstagsgeschenk zu geben. Doch bei der Übergabe wird er ausgerechnet von Patrick unterbrochen. In Bruno brodelt es immer stärker. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.