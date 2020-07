Berlin – Tag & Nacht: Basti zieht zu Kim!

Die Kids sind bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus dem Urlaub zurück in Berlin. Dort treffen sie auf Basti, der ihnen die Schock-News des Brandes überbringt – und um Asyl bittet. Connor und Co. stimmen zu, was aber bedeutet, dass sie Kim nicht vor die Tür setzen können.

Nachdem die Kids Kim nach ihrem Fehltritt aus der Seehütte gejagt haben, freut sich Connor, nun endlich einen unbeschwerten Urlaub mit seinen Freunden verbringen zu können. Doch wenig später erfahren die Kids, dass sie schon heute abreisen müssen.

Kids schließen einen Freundschafts-Pakt

Connor will am letzten Tag trotzdem noch so viel Spaß wie möglich haben, was durch einen ominösen Zwischenfall leider verhindert wird. Er schaufelt sich dennoch etwas Zeit mit Toni frei und am Ende des Tages schließen die Kids einen Freundschafts-Pakt: Keiner wird in Zukunft mehr für Ärger zwischen ihnen sorgen. Auch Kim nicht.

Basti und Kim wohnen wieder zusammen

Sie treffen deshalb die Entscheidung, sie aus der WG zu werfen. Doch nach ihrer Rückkehr am Abend werden die Kids ausgebremst, denn sie erfahren von Basti von dem Brand in der WG. Notgedrungen gewähren sie ihm Unterschlupf, wodurch Kim auch erst einmal bleiben kann – jedoch nur auf Zeit.