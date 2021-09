Berlin – Tag & Nacht: Basti will einen Keil zwischen Mandy und Ole treiben!

Basti spürt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einen Stich ins Herz, als er sieht, wie vertraut Mandy und Ole miteinander sind. Am Nachmittag wittert er die Chance, um einen Keil zwischen sie zu treiben. Doch sein Schuldbewusstsein holt ihn ein. Gesteht er die Wahrheit?

Nachdem er Mandy für einen kurzen aber intensiven Moment lang sehr nahe gekommen ist, packt Basti am Morgen die Eifersucht, als er sie in verliebtem Einklang mit Ole sieht. Kurz darauf muss Ole einen wichtigen Termin absagen, damit er sich um Joey kümmern kann. Er hatte es Mandy versprochen. Spontan wittert Basti seine Chance. Er überredet Ole, auch mal seinen Kopf gegen Mandy durchzusetzen und bietet ihm an, auf Joey aufzupassen.

Mandy macht Ole eine Szene

Tatsächlich scheint Bastis spontane Idee zunächst zu funktionieren, denn Mandy flippt aus und macht Ole eine Riesenszene. Doch rasch packt Basti das schlechte Gewissen. Er ist regelrecht erschrocken von sich selbst. Mit einem Geständnis bei Mandy versucht er zu retten, was zu retten ist. Dabei beichtet er ihr seine Gefühle. Doch er muss geknickt einsehen, dass er damit wahrscheinlich seine Freundschaft zu ihr massiv aufs Spiel gesetzt hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.