Berlin – Tag & Nacht: Basti und Katy kommen ins Grübeln

Basti freut sich über Katys Vorschlag, sich zu Weihnachten keine Geschenke zu machen. Als Noah andeutet, Katy erwarte doch etwas, beginnt Bastis Verunsicherung. Auch Katy kommt ins Grübeln, ob sich Basti wirklich an ihre Vereinbarung hält.

Basti ist im Vorweihnachtsstress und umso erleichterter, als ihm Katy vorschlägt, sich dieses Jahr nichts zum Fest der Liebe zu schenken – sie haben doch alles. Er ist begeistert, wie entspannt seine Freundin ist und sieht einem ruhigen Tag entgegen. Doch als Noah ihm steckt, dass Katy natürlich ein Geschenk von Basti erwartet, verunsichert ihn das.

Hält sich Basti an die Vereinbarung?

Auch Katy kommt ins Grübeln, ob sich Basti wirklich an ihre Vereinbarung hält. Sie will kein Geschenk, doch wenn er ihr was besorgt, kann sie ja schlecht mit leeren Händen dastehen. Beide gehen auf die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für den jeweils anderen und glauben zufrieden, fündig geworden zu sein… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.