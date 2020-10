Berlin – Tag & Nacht: Basti sabotiert ein Date von Ole und Irina!

Um das Herz von Irina zu erobern, sabotiert Basti bei “Berlin – Tag & Nacht” kurzerhand ihr Date mit Ole. Doch dann fällt es Basti wie Schuppen von den Augen: Irina nutzt nicht nur Ole, sondern auch ihn nach Strich und Faden aus. So eine Frau kann ihm gestohlen bleiben.

Am Morgen schafft es Basti, sich in ein Date von Ole und Irina zu schummeln und ist entschlossen, sie endgültig für sich zu gewinnen. Tatsächlich kann er das Treffen so sabotieren, dass Irina direkt genervt ist. Als er in einem stillen Moment von ihr wissen will, wo er steht, ist er überglücklich, als Irina ihm mitteilt, dass er ihr heimlicher Favorit ist.

Die hinterhältige Aktion fliegt auf

Doch dann kommt Ole hinter Bastis hinterhältige Aktion und die beiden geraten heftig aneinander, so dass sogar die Fäuste fliegen. Später hört Basti jedoch zufällig mit, wie Irina auch Ole als ihren Favoriten bezirzt. Daraufhin wird ihm schlagartig klar, dass Irina sowohl ihn als auch Ole nur eiskalt ausgenutzt hat und schickt sie in die Wüste. Basti ist raus aus dem Spiel! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.