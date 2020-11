Berlin – Tag & Nacht: Basti legt sich mit Lynn an!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” wird Lynn von Basti verdächtigt, sein Portemonnaie geklaut zu haben. Schließlich ist die Schülerin in der Vergangenheit schon mehrfach negativ aufgefallen. Liegt Basti mit seiner Vermutung richtig oder ist Lynn diesmal womöglich unschuldig?

Als es in der Schule wieder drunter und drüber geht, ist Basti sich sicher, dass nur Lynn dahinterstecken kann. Unverzüglich brummt er ihr eine Strafarbeit auf und macht ihr eine strenge Ansage. Danach ist Basti sicher, die renitente Schülerin endlich in den Griff bekommen zu haben, bis er kurz darauf feststellt, dass sein Portemonnaie weg ist. In der festen Überzeugung, dass Lynn auch vor Diebstahl nicht zurückschreckt, beruft er Krätze umgehend zu einem Gespräch mit der Direktorin.

Basti hat ein schlechtes Gewissen

Dabei kommt es zum Streit, denn wie sich herausstellt, wurde Lynn von Basti mindestens einmal zu Unrecht bestraft. Während ihn nun das schlechte Gewissen plagt und er glaubt, sein Portemonnaie nur verlegt zu haben, wird auf dem Hausboot wenig später klar, dass Lynn doch nicht so unschuldig an der Sache ist… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

*Affiliate Link