Berlin – Tag & Nacht-Basti: Ist sein Ziehsohn Noah schwul?

Basti erwischt seinen Ziehsohn Noah in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ als er an sich selbst herumspielt – zumindest denkt er das. Dann möchte auch noch eine alte Schulfreundin Noah besuchen. Basti gerät unter Druck: Sollte er mit ihm über das Thema Verhütung sprechen?

Basti ist peinlich berührt, als er Noah vermeintlich beim Herumspielen an sich selbst im Bett erwischt. Nachdem etwas später eine alte Schulfreundin von Noah zu Besuch kommt, fürchtet Basti angespannt, dass sein Ziehsohn mit dem Mädchen Sex ohne Verhütung haben könnte. Nach dem Treffen finden er und seine Ex-Frau Paula aber bei Noah eine Männermodezeitschrift. Sie vermuten sofort, dass der Junge schwul sein könnte und sich nicht traut, darüber zu reden.

Noah will nicht als Loser dastehen

Doch am Ende stellt sich heraus: Noah war nur auf der Suche nach einem neuen Look, um für den Start in der neuen Schule cool auszusehen und nicht als Loser dazustehen. Basti beruhigt seinen Zögling, indem er ihm versichert, dass er niemals der Loser der Schule sein wird. Er ist überdies zutiefst erleichtert, einen weiteren turbulenten Tag als Ziehvater gut gemeistert zu haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.