Berlin – Tag & Nacht: Basti ist innerlich zerrissen!

Basti ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ hin- und hergerissen, ob er die Stelle des kommissarischen Schulleiters annehmen soll. Erst durch den Zuspruch von Freunden und Familie, wagt er schließlich den Schritt in die ungewisse Zukunft und tritt die neue Stelle an.

Basti fällt aus allen Wolken, als ihm überraschend die Stelle des kommissarischen Schulleiters angeboten wird. Doch so richtig freuen kann er sich nicht, denn der neue Job würde erheblich mehr Arbeit und weniger Zeit für Noah und Katy bedeuten. Gerade nach den Ereignissen der letzten Wochen will Basti genau das nicht riskieren. Also hadert er mit sich.

Basti kann sich nicht entscheiden

Innerlich zerrissen steht er zwischen Verantwortung und einer großen beruflichen Chance. Er weiß einfach nicht, wie er sich entscheiden soll. Doch die Menschen, die ihm wirklich nahe stehen, glauben an ihn und so wagt er schließlich den Schritt in eine ungewisse, aber spannende Zukunft. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.