Berlin – Tag & Nacht: Basti gerät in Bedrängnis!

Basti trifft in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ bei dem Termin mit der Schulbehörde auf die grantige Frau Schöller. Obwohl er schnell das Problem mit den dreckigen Klos löst, schnappt ihm seine Kollegin Janni die Lorbeeren weg. Basti muss gefrustet klein beigeben.

Basti gerät in Bedrängnis, als ihn beim Besuch der Schulbehörde nicht der nette, bekannte Kollege, sondern die bärbeißige Frau Schöller erwartet. Obwohl Basti sich alle Mühe gibt zu glänzen, tun es die Schultoiletten leider nicht. Basti nimmt sich beherzt des Problems an und schiebt die Schulrätin auf den überforderten Lennart ab. Als Basti nach getanem Werk die Schulrätin wieder einsammeln will, ist diese jedoch verschwunden.

Janni rettet Basti

Er findet sie schließlich im Lehrerzimmer bei Kaffee und Kuchen mit Kollegin Janni, die Basti durch ihr cleveres Eingreifen den Hintern gerettet hat. Basti muss zähneknirschend seinen Frust hinunterschlucken und damit leben, dass Janni statt ihm die Lorbeeren für den gelungenen Schulbesuch einheimst. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.