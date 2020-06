Berlin – Tag & Nacht: Basti bangt um sein Leben!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hatten Emmi und Basti eine Affäre. Daraufhin hat sich Jannes von ihr getrennt und griff danach wieder zu Drogen – er stürzte komplett ab und hört Stimmen in seinem Kopf. Nun ist sein Vater Theo auf dem Kiez wieder aufgetaucht. Und er macht Basti eine krasse Ansage!

Nach dem Liebes-Aus mit Emmi nahm Jannes wieder Drogen – ihm geht es seitdem absolut nicht gut und steht kurz davor, wieder komplett abzustürzen. Dass ist auch seinem Vater Theo bewusst, welcher kürzlich im Loft auftauchte.

Theo droht Basti

Und auch er hat davon erfahren, dass die Beziehung aufgrund der Affäre zwischen Emmi und Basti scheiterte. Deshalb spricht Theo ein Machtwort und droht ihm sogar. „Wie ekelhaft bist du eigentlich? Was für ein Dreckskerl bist du? Wie alt ist Emmi? 18, 20, 24? Dass du keine Vernünftige abkriegst, ist mir klar. Aber dich an so Junge ranzumachen, ist einfach pfui! Lass meine Familie in Ruhe, ein für alle Mal. Lass Paula in Ruhe, lass meinen Sohn in Ruhe. Mach einen Riesenbogen um die beiden. Wenn du nicht möchtest, dass das hier ganz böse für dich endet und lauter wird, dann hörst du auf mich. Ansonsten bring ich dich um“, sagt Theo zu Basti.

Basti droht Theo danach zwar auch – aber dennoch hat sich die Ansage gewaschen, welche Basti erstmal verdauen muss. Theo ist unterdessen ins Loft eingezogen, um seinen Sohn Jannes beizustehen. Er machte auch klar, länger in Berlin zu bleiben – das dürfte nicht allen gefallen. Denn Peggy und Paula zeigten sich über seine Rückkehr absolut nicht begeistert. Doch schon bald scheint er Peggy wieder zu näher zu kommen, denn die beiden haben ein Date – was dazu wohl Joe sagen wird? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI bald um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.