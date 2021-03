Berlin – Tag & Nacht: André will Pia verführen!

Morgens kreuzt André bei “Berlin – Tag & Nacht” in der Schule auf, um Pia zu verführen. Doch eine Kollegin kommt ihnen in die Quere. Abends holen die beiden den Sex dann mit einer schnellen Nummer im Body Burn nach. André merkt: Pia zieht ihn immer mehr in den Bann.

Nachdem der Flirtversuch von André (Patrick Fabian) mit Pia am Morgen ein jähes Ende findet, schlägt er kurzerhand bei ihr in der Schule auf, um sie zu überraschen. Pia, die eigentlich arbeiten muss, findet Andrés kreative Art, sie zu verführen, ganz charmant – und sie genießt den Nervenkitzel, als sie mit André heimlich in der Schule rummacht. Als sie fast vor einer Lehrerkollegin auffliegen, gibt sie André kurzerhand als Referenten für ihre Sexualkunde-Stunde aus.

Zwischen André und Pia knistert es

Um ihrem nun schon den ganzen Tag andauernden Flirt endlich Taten folgen zu lassen, sucht Pia abends im Body Burn André auf, wo es zwischen den beiden ordentlich zur Sache geht. Während Pia sich nach dem Quickie gutgelaunt verabschiedet, muss sich André eingestehen, dass er dabei ist, sich immer mehr in Pia zu verlieben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht” heute um 19:05 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.