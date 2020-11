Berlin – Tag & Nacht-André: Quickie mit Tara?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” wurde Mandy von André mit Carlotta betrogen. Der Seitensprung ist aufgeflogen – danach hat Mandy ihn vom Hausboot geschmissen und blockt seitdem den Kontakt ab. Nun will er sich ablenken und hat beinahe einen Quickie mit Tara.

André (Patrick Fabian) ist bei “Berlin – Tag & Nacht” mit den Nerven am Ende, weil zwischen ihm und Mandy (Laura Wölki) immer noch Eiszeit herrscht. Um den Kopf frei zu bekommen, begleitet er Mike auf ein Bier ins LA. Doch André übertreibt’s – und bald droht der Abend aus dem Ufer zu laufen.

André will sich ablenken

Weil André schon seit Tagen nichts von Mandy gehört hat und Joey immer schmerzlicher vermisst, versucht er, sich beim Sport abzulenken. Prompt trifft er auf Mike (Filip Nikolic), der ihn für später auf ein Bier ins LA einlädt. Dankbar sagt André zu, wobei er ihm jedoch seinen Stress bewusst verschweigt. Als er Mandy kurz darauf endlich erreichen kann, lässt die ihn eiskalt weiter im Unklaren über ihre Rückkehr.

Mike macht ihm eine Ansage

André fühlt sich total hilflos und nutzt Mikes Einladung ins LA, um sich so richtig den Frust von der Seele zu feiern. Mike, der inzwischen durch Emmi von Andrés Situation erfahren hat, will diesen in seinem Überschwang etwas einfangen, was André aber stur abblockt. Als er jedoch am Abend völlig übertreibt und sich beinahe auf einen Quickie mit Tara im Cafébereich einlässt, hat Mike genug und rückt seinem Bro durch eine kumpelhafte Ansage den Kopf wieder zurecht. Dafür ist André ihm letztendlich unendlich dankbar… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.