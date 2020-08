Berlin – Tag & Nacht: André leistet sich einen Fehltritt!

Erst verbummelt André bei „Berlin – Tag & Nacht“ einen Termin beim Kinderarzt, dann vergnügt er sich den ganzen Tag mit Krätze – so kommt es bei Mandy an, die verständlicherweise außer sich ist! Dabei will André ihr eigentlich nur zeigen, wie viel ihm an ihr liegt.

Mandy ist zutiefst enttäuscht von André, weil er einen gemeinsamen Termin beim Kinderarzt einfach vergessen hat. Dieser ärgert sich jedoch maßlos über sich selbst und will Mandy mit einer Wiedergutmachungsgeste überraschen – es handelt sich um ein selbst kreiertes Lied. Unterstützt von Krätze, schraubt André eine spezielle Version von „Mandy“ zusammen.

Mandy ist sauer

Durch einen Fehltritt ruiniert er dann allerdings die ganze mühsame Arbeit. Zu allem Überfluss platzt auch noch Mandy mitten in die geheime Mission und glaubt, dass er nichts Besseres zu tun hat, als sich mit Krätze zu vergnügen. André bleibt keine Wahl: Er kriecht schließlich zu Kreuze und kann Mandy mit einer heißen Performance seines Songs „Boom, Boom, Baby“ milde stimmen und ihr die Anerkennung zukommen lassen, die sie verdient. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.