Berlin – Tag & Nacht: André greift zu einer Notlüge!

Obwohl er alles versucht, wollen Miguel und Cosmo in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht dauerhaft bei Andrés Stripper-Formation mitmachen. Als Piet deswegen blöde Sprüche klopft, nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und legt spontan eine sexy Showeinlage im Club hin.

Andrés leichte Hoffnung, er könnte Miguel und Cosmo doch noch überzeugen, bei der Stripper-Combo weiterzumachen, scheitert. Als sich dann auch noch Piet über das Aus seiner Truppe lustig macht, greift André zu einer verzweifelten Notlüge und behauptet, Piet hätte einem Auftritt der Truppe im Matrix zugestimmt. Davon sind seine Jungs natürlich begeistert – aber leider fliegt die Lüge relativ schnell auf.

André wird von Piet verspottet

André muss sowohl mit der Wut und Enttäuschung seiner Kollegen als auch mit Piets Spott umgehen. Weil er keinen Ausweg mehr weiß, fasst er spontan einen waghalsigen Plan – und fängt einfach an, auf der Bühne zu strippen. Als Piet versucht, ihn dort runterzuholen, stellen sich plötzlich seine Jungs an Andrés Seite. Gemeinsam liefern sie eine Bombenshow ab, was selbst Piet anerkennen muss. Er gibt Andrés Drängen nach und lässt sie am nächsten Tag wieder auftreten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.