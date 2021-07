Berlin – Tag & Nacht-André: Fiese Intrige gegen Ole!

Trotz der erschwerten Bedingungen will Ole beim Musikwettbewerb in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ triumphieren. Seine Leistung ist klasse und lässt André nervös werden. Um doch das Geld zu gewinnen, plant dieser eine fiese Intrige. Ruinieren die Streithähne so den Contest?

Heute steht der große Schlagercontest an: Trotz heiserer Stimme ist Ole fest entschlossen, zu gewinnen und André auszustechen. Und tatsächlich legt er einen super Auftritt hin, was den Druck auf André erhöht – schließlich braucht dieser dringend die ausgeschriebene Siegesprämie.

André sabotiert den Auftritt von Ole

Deshalb sabotiert er den Auftritt von Ole eiskalt. Als Ole dahinterkommt, rastet er aus und platzt seinerseits in Andrés Auftritt. Die Show wird zum Desaster und am Ende stehen sowohl Ole als auch André als wütende Verlierer da… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.