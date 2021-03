Berlin – Tag & Nacht: André erwischt Mike und Pia!

Mike gibt sich bei “Berlin – Tag & Nacht” größte Mühe, die Finger von Pia zu lassen – wie er es André versprochen hat. Als Mike und Pia sich später im LA jedoch begegnen, können sie ihre Gefühle nicht länger unterdrücken und haben Sex. Das bekommt auch André mit.

Mike ist fest entschlossen, André zuliebe nicht weiter mit Pia zu flirten, was sich jedoch als schwieriger herausstellt als gedacht. Wann immer die beiden aufeinandertreffen, brennt die Luft. Das bleibt auch André nicht verborgen, der Mike wütend an sein Gelübde erinnert, die Finger von Pia zu lassen. Mike erneuert sein Versprechen hoch und heilig und ist überzeugt, dass es möglich ist, mit Pia auch nur befreundet sein zu können.

Pia und Mike landen im Bett

Tatsächlich sieht es bei den Vorbereitungen zu Connors Abi-Party so aus, als könnte das gelingen. Als Pia jedoch am späten Abend im LA aufkreuzt, um Nachschub für die durstige Partymeute zu besorgen, geben sie und Mike einem Moment der Leidenschaft nach und schlafen miteinander. Der Sex bleibt leider nicht lange geheim: Plötzlich taucht wie aus dem Nichts André auf ertappt die beiden in flagranti…