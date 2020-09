Berlin – Tag & Nacht: André betrügt Mandy mit Carlotta!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” bahnt sich das nächste Liebes-Drama an. Schon seit einiger Zeit sind André und Mandy ein Paar. Doch nun kommt es zu einem Seitensprung: Er schläft nämlich mit der hübschen Carlotta!

Auf dem Kiez taucht bald die hübsche Carlotta bei “Berlin – Tag & Nacht” auf. Die Blondine scheint den Männern den Kopf zu verdrehen – aber ganz offenbar hat sie es vor allem auf einen abgesehen. Denn die Beauty ist total von André (Patrick Fabian) geflasht – und er anscheinend von ihr auch.

Carlotta will André verführen

Mandy (Laura Wölki) will wieder im Berufsleben richtig durchstarten. Doch die Tagesmutter von Joey kann nicht – deshalb muss André den Säugling mit ins Body Burn nehmen. Das gestaltet sich alles andere als einfach! Dann taucht aber die Babysitterin Carlotta auf, welche sich gerne um Joey kümmern wird. Das Angebot will André sehr gerne annehmen – aber er hat auch andere Interessen. Denn er ist von der Beauty extrem angetan!

Mandy soll davon nie etwas erfahren

Damit nichts Schlimmeres passiert, will er Carlotta aus dem Weg gehen – das funktioniert aber nicht, denn immer wieder sucht die Blondine seine Nähe auf. Dann taucht sie auch bei den Proben der Sixx Paxx auf – seine Kollegen verpflichten sie als Testperson zum Anstrippen. Dann scheint es mächtig zwischen André und Carlotta zu funken. Und dann kommt es so, wie es kommen musste: Er kann der Versuchung nicht wiederstehen und die beiden haben leidenschaftlichen Sex. Dann plagt André aber das schlechte Gewissen: Ihm wird klar, was er angerichtet hat. Denn mit einem kurzen Spaß hat er sein ganzes Familienglück aufs Spiel gesetzt. Ihm ist wichtig, dass Mandy davon nie etwas erfahren wird. Wird dann aber doch alles rauskommen? Das ganze Drama zeigt RTLZWEI im Oktober täglich um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.