Berlin – Tag & Nacht: Amelie wird Opfer eines sexuellen Übergriffs!

Verwirrt und aufgelöst wird Amelie von Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ im Möllers gefunden. Ihre Erinnerungslücken lassen Schreckliches erahnen: Sie wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs. Erst hat Amelie keine Ahnung, wer der Täter ist, bis sie auf Bruno trifft.

Amelie wird noch immer völlig aufgelöst von Milla im Möllers gefunden, die panisch wissen will, was passiert ist. Doch Amelies lückenhafte Erinnerung lässt statt einer ausführlichen Erklärung eher Raum für die schrecklichsten Vermutungen. Und obwohl es keine der beiden aussprechen will, ist klar: Amelie ist Opfer eines sexuellen Angriffs geworden.

Wer sind die Täter?

Schnell ist Polizei, Notarzt und die WG informiert und als alle eintreffen, muss Amelie sich kräftezehrenden Untersuchungen, Befragungen und Blicken ergeben. Erst hat sie keine Ahnung, wer der Täter sein könnte – bis sie auf Bruno trifft. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.