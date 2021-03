Berlin – Tag & Nacht: Amelie und Lynn sind wieder BFFs!

Als Amelie von Lynn bei “Berlin – Tag & Nacht” erfährt, dass Paul sie übel gemobbt hat, stellt sie ihn zur Rede. Es scheint, dass Lynn die Wahrheit sagt. Daraufhin bricht Amelie mit Paul und söhnt sich mit Lynn aus. Die beiden starten als neues altes BFF-Team durch.

Amelie kehrt zur Schule zurück und ist überrascht, dass Lynn dort zunächst einen großen Bogen um sie macht – genau wie es Paul ihr versprochen hat. Doch als Lynn ihr später von Pauls heftigem Schubsen am Vortag und den anderen Mobbing-Aktionen berichtet, reifen in Amelie Zweifel an Paul. Als sie ihn auf die Vorwürfe anspricht, verrät sich Paul. Schlagartig begreift Amelie, dass Lynn die Wahrheit sagt und bricht enttäuscht mit Paul.

Amelie will sich mit Lynn vertragen

Anfangs ist Amelie jedoch nicht in der Lage, auf die reumütige Lynn, die sich tränenreich bei ihr entschuldigt, zuzugehen. Nach langem Nachdenken wird Amelie aber klar, dass sie nicht ohne Lynn sein will. Sie geht einen versöhnlichen Schritt auf ihre Ex-BFF zu und einigt sich bittersweet mit ihr darauf, ihrer Freundschaft eine zweite Chance zu geben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.